Eerste digitale boekenbabbel in Beringen krijgt vervolg

En wat blijkt, de Beringenaar leest graag en wil zelfs digitaal tijd maken voor een boekenbabbel. 14 enthousiaste boekenliefhebbers meldden zich alvast. "Om de samenkomsten voldoende interactief te houden, hebben we de groepjes beperkt tot maximaal 10 deelnemers. Zodoende krijgt iedereen de kans om actief deel te nemen. De eerste digitale boekenbabbel op 25 maart was alvast een succes”, gaat schepen De Weyer verder.Zo een boekenbabbel smaakt blijkbaar naar meer, want de bibliotheek organiseert dit voorjaar nog 2 bijeenkomsten, die losstaan van elkaar. Je kan inschrijven voor één of voor beide babbels.“Op dinsdag 27 april in de namiddag en donderdag 27 mei ’s avonds zijn we er weer digitaal. Inschrijven kan gratis, telkens ten laatste 4 dagen voor de datum via een eenvoudige mail naar bibliotheek@beringen.be”, aldus de schepen.Meer info kan je terugvinden via beringen.bibliotheek.be