Vrouwen met grijs haar voelen dat ze minder competent overkomen

Uit nieuw onderzoek, verschenen in het vakblad Journal of Women & Aging , blijkt dat vrouwen die hun grijze haren niet verven zich authentieker voelen. Er is ook een keerzijde: de dames ervaren dat hun omgeving hen door die natuurlijke look als minder competent ziet.

Een team onderzoekers, verbonden aan de Universiteit van Exeter in Groot-Brittannië, bevroeg een groep van tachtig vrouwen die de tube haarverf liet staan en natuurlijk grijs werd. De wetenschappers kwamen met behulp van de stigmatiseringstheorie van Goffman tot een opvallende conclusie: dames die hun grijze lokken ongemoeid laten, vinden van zichzelf dat ze authentieker voor de dag komen. Dat is goed nieuws, maar er is ook een minpunt aan verbonden: ze ervaren tegelijkertijd dat ze er in de ogen van anderen minder competent uitzien.

“Hoewel veel van de online bevraagde dames negatieve gevolgen rapporteerden, zoals genegeerd worden of als minder bekwaam behandeld worden, voelden ze zich ook gelukkiger omdat ze er natuurlijker uitzagen”, zegt hoofdonderzoekster Vanessa Cecil. “We ontdekten ook dat vrouwen die hun grijze lokken omarmen er vaak voor kiezen om een verouderende look te compenseren met verschillende schoonheidsbehandelingen. De grijze kleur accepteren is dus niet gelijk aan het accepteren van een volledig oudere look.”

Een Instagram-boegbeeld met grijze lokken is de Amerikaanse Whitney Licht, die niet bij dit onderzoek was betrokken. Zij merkte haar eerste grijze haartje op als twintiger en verdoezelde jarenlang haar uitgroei met een laag bruin haarkleurmiddel. Daarvoor ging ze om de drie weken naar de kapper, waar ze door de jaren heen duizenden euro’s spendeerde. Sinds oktober 2019, enkele maanden voor de coronacrisis, zegt ze ‘neen’ tegen haar kleursessies. Vanaf dat moment deelt ze foto’s van haar natuurlijk wordende coupe op Instagram, wat haar vandaag al veel lof en meer dan veertigduizend volgers heeft opgeleverd.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen