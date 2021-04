Een dessert en cocktail in één: zo maak je een Billietini

Is het een dessert? Is het een cocktail? Het is een Billietini! Dit op-en-top luxueus drankje is er eentje voor de liefhebbers van koffie en zoet. Wil je er meer maken, vermenigvuldig dan gewoon de hoeveelheden van de ingrediënten, meng alles op voorhand en dan hoef je alleen nog te shaken op ijs – ideaal!

Billietini

Voor 1 persoon

5 minuten

Nodig

15 ml rietsuikersiroop (of suikerwater)

25 ml koude espresso

25 ml sake

15 ml koffielikeur

een paar ijsblokjes

1 macaron

Doen

Doe rietsuikersiroop, espresso, sake, koffielikeur en ijsblokjes in een cocktailshaker. Schud 20 seconden. Zeef de Billietini in een ijskoud martiniglas. Versier het glas met een macaron.

For goodness’ sake

Een goede fles sake in huis hebben is altijd handig. Het is een prima alternatief voor dingen als wodka of gin in een cocktail en een niet te onderschatten ingrediënt in de keuken voor bij de saus of als vervanger van een scheut wijn in een stoofpot. Wij zijn fan van deze vintage Edo Genroku omdat het een rijkelijke, iets zoetere sake is, maar je kan er vinden voor elk budget en elke smaak in de betere drankenhandel.

www.drankenlambert.be