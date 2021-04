Op intensieve zorg waren gisteren 945 bedden bezet door covid-19-patiënten (foto: het ziekenhuis van Etterbeek-Elsene), het hoogste aantal tot nu toe in de derde golf. — © John Thys/afp

Het aantal besmettingen wil maar niet dalen en het aantal bezette bedden op intensieve zorg is gisteren opnieuw gestegen. Toch klinkt de roep om ver­soepelingen steeds luider. "In de eerste en de tweede golf was dit ondenkbaar geweest."