Titelkamp Patera lijkt vervloekt: opnieuw uitstel door positieve coronatest tegenstander

Een gevecht om de WBC Silver titel, het lijkt Franceso Patera maar niet gegund. Eerst zag hij tot drie keer toe een kamp tegen de Italiaan Devis Boschiero in het water vallen. Nu gaat ook de wedstrijd van vrijdag in Milaan tegen Vladyslav Melnyk niet door na een positieve coronatest van de Oekraïner.

In normale omstandigheden had Patera het al op 27 maart vorig jaar moeten opnemen tegen Devis Boschiero, maar toen besliste de coronapandemie daar een eerste keer anders over. Bijna negen maanden later, op 17 december, zou de herkansing volgen… tot Patera positief testte op corona. Derde keer, goede keer dan maar op 16 april? Driewerf helaas, want eind maart bleek zijn Italiaanse tegenstander besmet met dat vermaledijde virus. Met de Oekraïner Vladyslav Melnyk dook snel een vervanger op, maar u raadt het al. Nu heeft ook hij een positieve coronatest afgeleverd.

Wellicht zal Patera, die al in Milaan geland is, vrijdag toch in actie komen tegen een Italiaanse bokser. Maar dat zal dan niet met de WBC Silver titel als inzet zijn. Woensdagmiddag wordt daar meer duidelijkheid over verwacht.

db