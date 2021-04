Ellis breidt kaart uit: niet alleen hamburgers meer

Ja, hamburgers staan nog op de vernieuwde menukaart, maar daar worden ook verschillende comfort dishes aan toegevoegd. Denk aan steak, steak tartaar, ribbetjes en andere snacks om in je handen te nemen en vervolgens je tanden in te zetten. Ook in dit nieuwe aanbod blijven vegetarische en veganistische gerechten een belangrijke rol spelen. Zo kun je een veganistische variant op de steak tartaar bestellen op basis van bieten.

Bij het uitgebreide concept hoort ook een nieuwe huisstijl. De Ellis gaat door zonder ‘gourmet burger’ in de naam en een nieuw logo. In de komende maanden worden ook de interieurs van de verschillende filialen aangepakt. Vanaf de zomer verandert ook het menu en kan je van het volledig nieuwe aanbod – maisribbetjes incluis – genieten op de vijftien Belgische adresjes.

www.ellis.be