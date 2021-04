Smokkelgroentjes: zo lusten kinderen ze wel

“Mijn zoon was als kind geen fan van groenten”, vertelt Ilse. “En dan zoek je als moeder toch manieren om ze te verstoppen. Dat kan door ze onder een laagje kaassaus te stoppen, zoals prei bij gehaktballetjes. Maar soms zette ik ook de mixer in soepen en sauzen, en zei ik om te lachen dat ik alle groentjes eruit had gehaald. De smaak van groenten is meestal geen probleem maar eerder de structuur, zoals vezels of brokjes.”