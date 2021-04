Gemeente biedt online voorstelling aan

Op het vlak van cultuur zitten ook de inwoners van Hechtel-Eksel al een jaar op hun honger door de coronacrisis.Hoog tijd om daar verandering in te brengen, dacht het gemeentebestuur. Met de WatchApp-voorstelling ‘Imke’ dompelen ze hun inwoners 2,5 weken lang onder in een meeslepend avontuur.

“Om onze inwoners coronaveilig van cultuur te laten genieten, bieden we de WatchApp-voorstelling ‘Imke’ van theatergezelschap SKaGeN aan” zegt burgemeester Jan Dalemans. “Ik hoorde dat het een intense onderdompeling wordt in een spannend crimeverhaal. Doordat je het mee volgt in de SKGN-app, lijkt het alsof je er middenin zit. Ik kocht mijn ticket al en ik ben héél benieuwd naar deze nieuwe vorm van theater”, zegt burgemeester Jan Dalemans.

‘Imke’ is een familiethriller die het verhaal van de familie Vercauteren vertelt. Zij nemen het heft in eigen handen om een verdwenen familielid terug te vinden. Een race tegen de klok in een wereld vol onfrisse praktijken en bedrog. Superspannende crime dus met een schare topacteurs: onder meer Filip Peeters, Barbara Sarafian, Lynn Van Royen en Jennifer Heylen passeren de revue.

Live berichten

WatchApp is een nieuw en coronaveilig concept. Het is alles wat theater zo geweldig maakt, maar dan op je smartphone. “Heb je je ticket gescoord en de SKGN-app geïnstalleerd, dan volg je vanaf 21 april 2,5 weken lang de familiethriller ‘Imke’ in de app. Je krijgt berichten van de personages ‘in real time’ te zien, op alle mogelijke momenten van de dag. En achteraf kan je in de Virtuele Foyer terecht, waar je met andere volgers kan napraten. Leuk, toch?” besluit schepen van cultuur Kelly Leenaerts.