De intussen gestopte Pieter Timmers veroverde vijf jaar geleden zilver in Rio. — © BELGA

Statistiekenbureau Gracenote voorspelt dat de Belgische delegatie komende zomer op de Olympische Spelen in Tokio (23 juli - 8 augustus) huiswaarts keert met elf medailles. Dat zouden er bijna dubbel zoveel zijn als op de vorige Spelen in 2016 in Rio de Janeiro.