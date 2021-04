Nederland wil deze week al starten met vaccineren van zijn olympisch geselecteerden

De vaccinatie van sporters die komende zomer deelnemen aan de Olympische of Paralympische Spelen gaat in Nederland vrijwel zeker deze week al van start. “We hebben de laatste dagen goede vorderingen gemaakt in de gesprekken met degenen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) die daarvoor verantwoordelijk zijn. Bovendien is Papendal al enige tijd in gebruik als priklocatie”, zegt Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF.

Dinsdag werd bekend dat olympiërs sneller aan de beurt zijn. Dat stond in een brief van aftredend minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. Hendriks verwacht dat de vaccins de komende dagen worden geleverd. “We kunnen eigenlijk op elk moment van start gaan vanaf vandaag”, zegt Hendriks, die ook al weet met welk vaccin de atleten worden ingeënt. “Ze worden gevaccineerd tegen het ziek worden, maar ook om beschermd te zijn tegen besmet raken. Een positieve test in Tokio leidt tot uitsluiting. Pfizer wordt in dit geval gezien als het beste middel.”

Het gaat om ongeveer driehonderd sporters voor de Olympische Spelen en ruim honderd paralympiërs. Begeleiders komen na de sporters aan de beurt. De Olympische Spelen beginnen op 23 juli, de paralympiërs maken een maand later hun opwachting.

Ook in België wordt geijverd voor een snellere vaccinatie van de atleten die deelnemen aan de Olympische Spelen maar een positief antwoord van de bevoegde instanties is er nog niet.

