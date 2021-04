Vlaamse tafeltennissers krijgen ervaren Sloveen als coach (maar hij neemt eerst nog deel aan de Spelen)

Bojan Tokic (40) gaat aan de slag als coach bij de Vlaamse Tafeltennisliga (VTTL). Tokic, die in de top 25 van de wereld gestaan heeft en deze zomer in Tokio deelneemt aan zijn vierde Olympische Spelen, ondertekent een contract van drie jaar. De Sloveen moet de tafeltennissers naar de Spelen van Parijs loodsen.

“Onze selectie haalt al verschillende jaren medailles op jeugdkampioenschappen”, verduidelijkt secretaris generaal Frederik Noppe. “De doorstroming naar het seniorcircuit en de top twintig van de wereld blijft wel een moeilijke zaak.”

De federatie ging daarom op zoek naar een nieuwe coach, en kwam bij de ervaren Tokic terecht. “Met Tokic als head coach zetten we een nieuwe stap in de verdere professionalisering van onze topsportwerking”, zegt voorzitter Jacques Denys. “De Sloveen heeft in de top 25 van de wereld gestaan en neemt deze zomer in Tokio deel aan zijn vierde Olympische Spelen. Na de Spelen zal Tokic zijn spelerscarrière stopzetten en in dienst treden als coach bij de Tafeltennisliga. De hoofddoestelling binnen ons prestatieprogramma is kwalificatie voor de Spelen in Parijs van 2024.”

Ook technisch directeur topsport ad interim Tom Dieussaert is in de wolken met de aanwerving van Tokic. “Hij ondertekent een contract voor de komende drie jaar en wordt aanzien als een van de belangrijke wijzigingen in het sporttechnisch beleid van de federatie tot de Spelen in Parijs. Reeds enkele jaren, naar het einde van zijn profloopbaan toe, werkte Tokic toe naar een progressieve heroriëntering richting trainersloopbaan. Dit gebeurde in het gereputeerde trainingscentrum van de Duitse landskampioen Saarbrücken, waar hijzelf ook meer dan tien jaar actief was als speler.”

De VTTL zal in de toekomst ook samenwerken met het Tibhar trainingscentrum in Saarbrücken. (belga)