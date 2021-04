Johan redt buizerd van verstikkingsdood

"Mijn traditionele dagelijkse wandeling met mijn hondje kende inderdaad een verrassende ontknoping", vertelt Johan. "Terwijl ik naast het voetbalveld van Turkse Rangers kuierde hoorde ik plots een zachtjes klagend geluid uit de achtergrond komen. En wat ik toen zag bezorgde me toch wel een beklemmend en onaangenaam gevoel. Een prachtige uit de kluiten gewassen veelkleurige buizerd zat vast in de netten van een mini-voetbalgoal. Toen ik dichterbij stapte was mij niet meteen duidelijk hoe deze mooie roofvogel in deze netten verstrikt raakte en nog minder hoe ik hem kon redden van een gewisse verstikkingsdood.""Na wat eindeloos puzzelen aan het bewuste net kreeg de vogel al wat ademruimte, maar hij liet zich natuurlijk niet zo makkelijk helpen door mij..." Na halfuurtje intense zorg kon de buizerd- eerst aarzelend, daarna heel resoluut - terug het luchtruim kiezen.Johan Schmidt die voor zijn legerdienst diende in onder meer ex-Joegoslavië, raakte in die jaren wel meermaals in contact met diertjes die hun vrijheid kwijt raakten door omstandigheden. "Ik heb ooit eens een ree naar de vrijheid geholpen, ook links en rechts een vogeltje dat vast kwam te zitten in struiken of planten. Maar een dergelijk mooie jachtvogel, zo een knappe buizerd, neen dit was een nieuw voor mij. Bij deze wil ik de mensen, wandelaars, sportlui toch wel aanzetten om hulp te verlenen wanneer vogels niet meer alleen of individueel uit soms benarde posities raken", besluit Johan.