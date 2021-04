Gaststad Tokio moet op 100 dagen voor start Olympische Spelen afrekenen met viruspiek

Op honderd dagen van de Olympische Spelen in Tokio laait het coronavirus weer helemaal op in Japan. Het land zit middenin de “vierde golf van besmettingen”, aldus Shigeru Omi, voorzitter van de commissie die de regering adviseert over Covid-19.

“We zullen ons in deze periode moeten inspannen om de verspreiding van infecties tegen te gaan en het virus te verslaan, omdat we graag met iedereen de Olympische Spelen willen houden”, zei gouverneur Yuriko Koike van Tokio. Vooralsnog bevindt de stad waar op 23 juli de openingsceremonie van de Spelen is gepland, zich in een lockdown. Ook het vaccineren verloopt traag in Japan. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is slechts 0,4 procent van de bevolking volledig ingeënt.

Hoofdstad Tokio meldde afgelopen dinsdag 510 nieuwe besmettingen, Osaka registreerde een recordaantal van 1.099 positieve gevallen.

Toch is het Internationaal Olympisch Comité (IOC) ervan overtuigd dat de Spelen zullen plaatsvinden. “Ik aarzel geen moment als ik zeg dat de Spelen doorgaan zoals gepland”, zei vicevoorzitter John Coates in een speciale videoboodschap. “Het worden de veiligst mogelijke en best voorbereide Spelen ooit”, aldus de Australiër. “We zorgen er met tal van maatregelen voor dat alle deelnemers en de Japanse bevolking veilig zijn.” (belga)