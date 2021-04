Een beer van meer dan 100 kilogram en een pluimgewicht vanavond in De Container Cup: “Van Tichelt verslaan op de benchpress”

Een zwaargewicht en een pluimgewicht betreden woensdagavond de container. Basketballer Jean-Marc Mwema is de stevigste bonk tot nu toe die zich aan de compacte zevenkamp zal wagen, badmintonster Lianne Tan lijkt zowat in alles in de tegenpool van Mwema. We spraken de twee atleten vlak voor hun deelname.

© BELGA

Lianne Tan (video hierboven)

Badmintonster

Leeftijd: 30

Lengte: 1m60

Gewicht: 57kg

Palmares: Eerste Belgische badmintonster ooit op de Spelen (17e en 27e), zilveren medaillewinnares op de Europese Spelen.

Lianne Tan is al een decennium lang het uithangbord van de Belgische badmintonsport. “Het is een héél complete sport. Zowel op het vlak van techniek, tactiek, snelheid, reflexen,... Het gaat ontzettend snel. De shuttle gaat meer dan vierhonderd kilometer per uur. Het is de snelste racketsport ter wereld.” Twaalf jaar op rij werd ze Belgisch kampioene. “Ik weet niet hoe veel ik er nog extra wil op mijn palmares. Zolang ik voel dat ik nog progressie kan maken, blijf ik doorgaan.”

© VDB

Jean-Marc Mwema(video bovenaan)

Basketbalspeler

Leeftijd: 31

Lengte: 1m95

Gewicht: 104kg

Palmares: Sterkhouder van Oostende en de Belgian Lions, viervoudig Belgisch kampioen, drievoudig Belgisch bekerwinnaar

Jean-Marc Mwema is al jaren het kloppend hard van BC Oostende, de beste basketbalclub van het land, en de nationale ploeg. In De Container Cup hoopt de basketballende beer vooral het verschil te maken in de krachtproeven. “Maar ik heb vorig seizoen Dirk Van Tichelt bezig gezien op de benchpress en ik vrees dat ik niet aan zijn gewicht ga geraken.” Mwema is ook eigenaar van enkele hamburgerrestaurants waarin de specialiteit “wafelburgers” is. Wat dat juist is, legt hij zelf graag uit in de video.

Top-drie mannen

1 Tim Declercq 9:36.25

2 Jarni Amorgaste 9:38.86

3 Jasper Philipsen 10:16.15

Top-drie vrouwen

1 Delfine Persoon 10:40.36

2 Lize Broekx 10:41.86

3 Loena Hendrickx 12:57.36

(Maarten Delvaux)