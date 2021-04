Het parcours van de Brabantse Pijl: 27 (!) hellingen, de heraangelegde Moskesstraat én de befaamde S-bocht

Geen Parijs-Roubaix, dus staan heel wat renners woensdag aan de start van de Brabantse Pijl. Het parcours begint ook dit jaar in Leuven en slingert langs Vlaams en Waals-Brabantse wegen uiteindelijk richting Overijse. Onderweg overbrugt het peloton maar liefst 27 (!) beklimmingen, waaronder enkele ook terugkeren tijdens het WK wielrennen in september. Opvallend: naast de onlangs heraangelegde Moskesstraat is ook de finale licht gewijzigd dit jaar.