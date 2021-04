Brooklyn Nets en Utah Jazz veroveren volle buit, Nets aan de leiding in Eastern Conference

Brooklyn heeft dinsdag in de NBA en vlotte zege behaald tegen Minnesota. De Nets haalden het met 127-97 en komen in de Eastern Conference samen met Philadelphia aan kop. De wedstijd werd een dag later dan gepland gespeeld als gevolg van de onlusten in Minneanapolis.

Kevin Durant was bij Brooklyn de grote uitblinker met 31 punten. Voor de Timberwolves volstonden de 27 punten van Anthony Edwards niet. De Nets staan in het oosten aan kop met Philadelphia, met elk 37 zeges tegen zeventien nederlagen. Woensdag spelen beide teams tegen elkaar de kraker om alleen leider te worden.

Ook sterspeler Kevin Durant (Brooklyn) riep op tot gerechtigheid. — © AFP

Binnen de NBA werden heel wat ‘acties’ opgezet ter ere van Daunte Wright, de zwarte jongeman die in Minneanapolis omkwam tijdens een politie-interventie. Als gevolg hiervan werd de wedstrijd tussen de Timberwolves, met thuisbasis in Minneanapolis, en de Nets al met één dag uitgesteld. De twitteraccounts van onder anderen de Timberwolves en de officiële NBA-account werden door Twitter tijdelijk geschorst.

Utah foutloos

Koploper in de Western Conference Utah herstelde zich na een verlies daags voordien tegen Washington met een overwinning tegen Oklahoma City (106-96). Bojan Bogdanovic (23 ptn) en Donovan Mitchell (22 ptn) lieten zich in het winnende kamp opmerken. Luguentz Dort (42 ptn) was bij Oklahoma in prima doen, maar kon zijn ploeg dus niet de winst bezorgen. Eerste achtervolger Phoenix liet zich niet verrassen bij Miami. Onder leiding van Deandre Ayton (19 ptn) haalden de Suns het met 106-86.

