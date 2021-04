Nick en Jorn liepen een marathon onder hun tweetjes in Voorshoven. Zo kan hardlopen in coronatijden ook heel leuk blijven.

Maandenlang waren ze aan het trainen, maar door het akelige Covid-beestje werden heel veel loopwedstrijden afgelast. Nick en Jorn, twee vrienden, bleven verder trainen om hun droom, een marathon lopen in binnen- of buitenland, te realiseren. Het werd uiteindelijk een marathonloop tussen 2 vrienden in Voorshoven. Na het regelen van de nodige vergunningen werd op zaterdag 10 april 2021 het startsein van de marathonloop ten voordele van G-sport Vlaanderen gegeven. Het was een koude en regenachtige dag. Enkele moedige sympathisanten bleven volgen tot einde krachten. Startend met een aanlooproute, gevolgd door 8 rondes van ca 5 km door de straten van Voorshoven en aangemoedigd door familie, vrienden, sponsors, ... veilig verspreid over het ganse parcours, liepen Nick en Jorn de totale afstand van 42,2 km. Om 13.22 u. kwam de eindmeet aan basisschool 'Oogappel' in zicht. Nick en Jorn zijn trots op het resultaat dat ze behaald hebben. Ook verzamelden ze een mooi bedrag van ca 1250 euro ten voordele van G-sport Vlaanderen. Dit bedrag wordt gebruikt voor de aankoop van sportmaterialen.