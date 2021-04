OKRA-Herk-de-Stad legt leden in de watten met smaakvol verrassingspakket

Het bestuur draagt de leden in deze omstandigheden een extra warm toe. De wijkverantwoordelijken gingen zopas langs bij alle OKRA-leden om hen te verrassen met een leuk en lekker paasgeschenk: een pakketje met een ei in chocolade, andere kleurrijke eitjes en enkele flesjes fruitsap. Dit alles keurig verpakt in mooie, handige zakjes. Covoorzitter Jacqueline Panis, secretaris Robert Robijns en sportcoördinator Willy Knuts staken de handen uit de mouwen om de zakjes samen te stellen. De verrassing viel bij de leden duidelijk in de smaak!