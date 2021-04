Huisartsen van Nieuwerkerken zetten schouders onder vaccinatiecampagne

De affiche daarvan stond al in het gemeentelijk infoblad en is nu ook te bewonderen op grote spandoeken in het centrum van alle deelgemeenten. “We zijn heel blij dat de huisartsen op de vraag van het schepencollege zijn ingegaan om mee te werken. Het zijn toch vertrouwenspersonen van veel inwoners, dus zij kunnen zeker helpen om eventuele twijfelaars over de streep te helpen. Voor mij zijn het daarom tophuisartsen” zo zegt burgemeester Dries Deferm (CD&V). “Bij al mijn consultaties gaat het tegenwoordig over coronavaccinaties” zegt huisarts Cathérine Vryens. “Je voelt dat sommige mensen nog twijfelen, zelfs risico-patiënten. Het kost ons soms veel tijd om hen te overtuigen. Terwijl de kans dat je ernstige bijwerkingen zou krijgen bij wijze van spreken even groot is als getroffen worden door de bliksem. Als inwoners zien dat alle lokale huisartsen voor 100% achter de vaccinaties staan, hoop ik dus dat ze niet twijfelen. Van mensen die zich al lieten vaccineren, horen we ook dat alles in het vaccinatiecentrum heel goed en vlot verloopt, dus dat zal ook nog helpen” zo besluit huisarts Vryens. len