Lien Van de Kelder: “Bevrijd je uit het mantra van de 38-urige werkweek, als dat kan”

Dat Lien Van de Kelder (38) er überhaupt nog tijd voor heeft, om zo filosofisch in het leven te staan. Als mama van twee en plusmama van twee. Levensliederen zingend bij Jan De Smet en Mauro Pawlowski, en werkend voor haar Mechelse kantoor gespecialiseerd in auteursrecht, terwijl haar partner Hans Herbots er wééral op uit is, om een boek van Mo Hayder te verfilmen. Haar tips om het leven aan te pakken? “Als je durft te springen, zal je vaak merken dat het goed komt.”