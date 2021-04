COLUMN Michel Claesen: Digitale luisteravond

Was het een normaal jaar geweest, dan zou er in het voorjaar 2021 in elke Bilzerse deelgemeente een luisteravond georganiseerd zijn. Het project ‘Stad in actie 2030’ zou elke parochiezaal als locatie gebruikt hebben om in open gesprek te gaan met de plaatselijke inwoners. Natuurlijk zorgde het vervloekte C-virus voor een andere oplossing. En die werd gevonden via de digitale manier: een teammeeting.

Mopertingen en Eigenbilzen beten de spits af op 23 februari en Waltwilder en Hoelbeek sluiten op 27 april het rijtje. Vooraf inschrijven was verplicht en aangezien ik de eerste helft van mijn leven in Martenslinde doorbracht en de tweede helft in Rijkhoven, leek het mij een ideale gelegenheid om te luisteren naar de opmerkingen, nieuwigheden en verlangens tijdens de digitale luisteravond van 29 maart voor beide gemeenten. En ik moet toegeven dat ik het een interessante vergadering vond. De opkomst, of beter gezegd de aanwezigheid, was vrij behoorlijk met meer dan 60 ingelogde gebruikers. Je krijgt niet vaak de kans om bij zoveel mensen even binnen te gluren. De meeste luisteraars beperkten zich tot het minimum qua geluid en beeld, maar gelukkig waren er ook enkele gasten die hun woonkamer deelden. Diegenen bij wie de achterliggende ruimte niet netjes was, blurden hun achtergrond of kozen een plaatje met een zuiders berglandschap. Een korte essentiële buitenlandse verplaatsing is dan toegelaten.

Burgemeester Sauwens leidde de vergadering in en iedereen die op voorhand enkele punten wou bespreken, kwam aan de beurt. Voor Martenslinde ging het vooral over het tekort aan verenigingsruimtes, inwoners van Rijkhoven klaagden over de soms overdreven snelheid op de slingerende wegen door het dorp. Bemoediging was wel dat er onderling al afspraken werden gemaakt tussen inwoners om samen bepaalde zaken te bespreken. Na 90 minuten begon de vermoeidheid toch op te treden en was het voor sommige ook springtij en kon het toiletbezoek niet meer uitgesteld worden. Dat was het geval voor schepen Peter Thijs die net op het moment dat hij zijn dringende verplaatsing had ingezet aan het woord gevraagd werd. Hij kon nog net op tijd teruggeroepen worden en sprak dan de hilarische oorden: ‘Ich bin nog niet te aad, ich kan nog pitsen.’ Op de vraag of de waterdrang het gehaald heeft van zijn uitgebreide interventie, moet ik het antwoord schuldig blijven. Uit de beelden was niet op te merken dat er een voortijdige lozing was gebeurd.

Het grootste nieuws kwam over de oude voetbalterreinen van KMR Biesen, waar er een luxecamping uit de grond gestampt wordt. Tegen de volgende Pasen zou die klaar moeten zijn. Alweer een trekpleister extra voor Bilzen.

Wil je de voorbije luisteravonden herbeluisteren, dan kan je terecht op de site van ‘Stad in actie 2030’.