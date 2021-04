Monopoly-spel van ‘Thuis’ op komst en er valt nog iets te kiezen voor de fans

Het design en de speelvelden zijn aangepast aan het programma. De Groenplaats van Antwerpen in het Belgische Monopoly-spel is de keuken van De Withoeve geworden. De Brusselse Nieuwstraat huisvest het advocatenbureau van Tom. Via de kans- en algemeen fonds-kaarten kan je ook nog een nieuwjaarscent van Marianne krijgen, een weddenschap van Eddy winnen of een avondje bijklussen in Bar Madam. Twee velden liggen nog open, daar mogen de fans zelf bepalen wat er komt. Zij kiezen wie de strafste ondernemers uit Thuis zijn, die de ‘nutsbedrijven’ in het originele spel vervangen. Kiezen kan tussen Nancy, Lowie & Bob, Adil & Christine, Sam, Harry, Femke en Peter, Kobe, Rosa & Waldek, en Tom. Stemmen kan een week lang op een.be/thuismonopoly. Op 20 april worden de twee vakjes bekendgemaakt. De speciale editie zal dit najaar in beperkte oplage in de winkel liggen.

Snelle beslissers kunnen nu alvast een doos reserveren via www.monopolythuis.be.

(eadp)