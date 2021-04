Wauw-wenkbrauwen in een handomdraai: dit heb je ervoor nodig

Of je ze nog net op tijd kon laten shapen of niet: de juiste make-up zet je wenkbrauwen mooi in de verf. Deze nieuwkomers bezorgen je wauw-wenkbrauwen.

19 maart, 11.15 uur: toen ging Myriam van House of Brows weer met draad, schaar en pincet aan de slag om mijn lockdownwenkbrauwen op te frissen. Deadlines werden er mooi rond gepland: om geen enkele reden wilde ik mijn brow bar-afspraak cancelen. (Net op tijd, bleek even later.)

Onderschat de kracht daarvan niet. Mooi gevormde wenkbrauwen geven je gezicht niet alleen vorm, je krijgt er ook een dosis zelfvertrouwen bovenop, net zoals na een kappersbezoek.

Ze mooi opmaken verlengt dat gevoel. Keuze te over: potlood, was, poeder, gel, stiftje, getinte mascara … Je kiest volgens je voorkeur en behoeftes. Met potlood teken je haartjes bij, was, poeder en gel vallen doorsnee meer op dan getinte mascara.

Die laatste is mijn favoriet: snel, makkelijk en twee-in-een, want hij geeft kleur en fixeert. Een formule met vezeltjes die zich aan haartjes hechten, doet wenkbrauwen nog wat voller ogen. Zonder fake effect.

Trendy is wenkbrauwmake-up die een gelijkaardig, zij het tijdelijk, effect moet creëren zoals professionele behandelingen als microblading en browlifts. En een stuk minder kost.

Natuurlijk kan make-up die behandelingen niet volledig vervangen, zeker niet als je erg dunne wenkbrauwen of grote gaatjes hebt, maar ik ben met mijn van nature vrij volle exemplaren alvast onder de indruk van deze nieuwigheden.

Zes wenkbrauwredders geshopt

Fijne punt

Dit exemplaar met extreem fijne punt is het handigste potlood dat ik tot nu toe probeerde.

#Bombbrows Microshade Brow Pencil van Huda Beauty, 17 euro, bij Ici Paris XL

Microbladestift

Eén haal met deze pen is instant drie haartjes erbij voor een microblading-effect. De waterproof formule blijft erg lang zitten.

Brow Microfilling Pen, Benefit, 27,90 euro

Vezelmascara

Deze getinte mascara met vezeltjes heeft een fijn borsteltje, waarmee je makkelijk en precies kan werken.

Perfect Brows Brow Fiber Gel van BE Creative, 12,95 euro, bij Ici Paris XL

Harig potlood

Deze stick met vezeltjes maakt wenkbrauwen voller en fixeert ze. Hoe meer laagjes, hoe opvallender de look.

Brow Extensions Fiber Pomade Crayon van Maybelline, 10,99 euro

2-in-1

Met de gel intekenen, de mascara fixeert. Je voelt de formules niet zitten en ze blijven de hele dag mooi.

Brow Addict Tint & Shaping Gel van NOTE, 11,90 euro, bij Kruidvat

Fixerende wax

Deze transparante wax houdt haartjes lange tijd in bedwang. Borstel ze omhoog voor een hippe feather brow-look.

Brow Freeze van Anastasia, 30,90 euro, bij Ici Parix XL