Droevig nieuws voor Maarten Vandevoordt en zijn naasten. Roland Baré, de Truiense grootvader van de Genk-doelman, is zondag op 77-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Vrijdag vindt de begrafenis plaats in besloten kring, Vandevoordt zal dan logischerwijze niet op het Genkse trainingsveld verschijnen. Een dag later zal hij wel tussen de palen staan op bezoek bij Antwerp.