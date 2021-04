Jani over breuk met vriend: “Allerveiligste gevoel heb ik nog altijd bij hem”

Veel wou Jani Kazaltzis nooit kwijt over de breuk met z’n ex-vriend. In ‘Kat zonder grenzen’ gaat hij er, weliswaar voorzichtig, wat dieper op in. — © Play4

Vorig jaar gingen hij en z’n vriend na ruim twaalf jaar samen uit elkaar, maar veel meer wou Jani Kazaltzis daar nooit over kwijt. In de laatste aflevering van Kat zonder grenzen laat hij, erg voorzichtig, een beetje in z’n kaarten kijken.

In de laatste aflevering van Kat zonder grenzen keert stylist Jani Kazaltzis (42) terug naar de ronde tafel van presentatrice Kat Kerkhofs. Liefde in moeilijke tijden, dat is het thema van de uitzending. Kazaltzis kan erover meespreken. Kerkhofs gaat langs bij Vanessa, wier echtgenoot te kampen kreeg met een alcoholverslaving. En bij Guillaume, wiens ongeval niet alleen zijn leven, maar ook dat van zijn Hannah overhoop gooide.

Ook Jani Kazaltzis vertelt over een moeilijke periode. Vorig jaar ging hij, na meer dan twaalf jaar, uiteen met z’n toenmalige vriend. Over de reden wilde hij liever niets kwijt, al had hij eerder al laten optekenen dat de hoge werkdruk van beiden de relatie geen goed had gedaan.

In Kat zonder grenzen breidt hij daar voor het eerst wat over uit. “Wij hebben amper ruzie gemaakt, één keer om de vijf jaar.” Vincent Banić, ook aanwezig met z’n verloofde Bab Buelens, antwoordt grappend met: “Wij doen dat om de vijf minuten.” “Maar ik denk dat dat goed is”, gaat Kazaltzis verder. “Dan praat je dingen uit. Ik zag mijn vriend alleen in het weekend of het verlengd weekend. Dus toen we samen waren, dacht ik: nu ga ik toch niet discussiëren over kleine dingen? Hij deed zijn ding, ik deed mijn ding en als we samen waren wilden we een mooie tijd hebben. Maar na twaalf, dertien jaar zijn er wel wat frustraties waar je dan niet over praat.”

Zilveren randje

Er was af en toe wel een uitbarsting, gaat hij verder. “Maar soms moet je eens drie, vier dagen kwaad zijn. En echt zeggen: fuck off. Maar wij deden dat niet, want er was geen tijd voor. Binnen een uur of twee moest het in orde zijn, want hij moest een vlucht halen.” Kazaltzis geeft toe dat hij zich ook heeft laten beïnvloeden door het clichébeeld van de perfecte relatie. “Dat is ons ingeprent: je liefde moet perfect zijn, en je moet dit en dat doen en die ene foto hebben. Maar als ik had geweten dat je problemen mocht hebben, dat die soms nodig waren om sterker te worden, dan zou ik daar veel meer uit geleerd hebben.”

Toch heeft het hele verhaal nog een zilveren randje. Kazaltzis vertelt dat hij nog steeds op goeie voet staat met zijn ex. “We zitten in moeilijke tijden, maar er is nog heel veel liefde. Ik hou nog veel van hem, en hij van mij. Alleen is de vorm van ons houden van veranderd. Er is een nieuwe liefde ontstaan, die we niet verwacht hadden. Mijn allerveiligste gevoel heb ik nog altijd bij mijn ex. Crazy, toch?” Om dan uiteindelijk, bij een glas wijn, te besluiten: “Liefde. It’s fucked up.”