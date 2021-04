Aantal nieuwe ziekenhuisopnames stagneert, maar virus wint weer aan kracht

De Belgische ziekenhuizen hebben de voorbije zeven dagen gemiddeld bijna 257 coronapatiënten per dag opgenomen, evenveel als in de week voordien. Dat blijkt woensdagochtend uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

Op dit moment liggen er 3.127 patiënten met Covid-19 in de ziekenhuizen, een lichte daling (-1 procent). Van hen krijgen er 945 een behandeling op de afdelingen intensieve zorg, een toename met 6 procent.

De nieuwe bevestigde besmettingen blijven dalen. In de week van 4 tot en met 10 april ging het om gemiddeld 3.452 per dag, een vijfde minder dan in de zeven voorgaande dagen. Er werd wel bijna een derde minder tests uitgevoerd en de positiviteitsratio steeg tot 9,5 procent (+1,5 procent). Sinds het begin van de coronapandemie zijn in België nu al 930.603 besmettingen met het coronavirus vastgesteld.

Het aantal overlijdens door Covid-19 blijft intussen wel nog oplopen. In dezelfde periode ging het om dagelijks gemiddeld meer dan 43, een stijging met net geen kwart in vergelijking met de voorgaande week. In totaal tekende ons land 23.566 sterfgevallen op.

Het reproductiegetal is opnieuw gestegen et staat momenteel op 1,01, gisteren was dat nog 0,99. Wanneer dat getal boven de 1 is, wil dat zeggen dat het virus aan kracht toeneemt.