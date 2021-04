Mark Cavendish pakte gisteren met sprekend gemak in Alanya een tweede zege in evenveel dagen. Het was nog indrukwekkender dan maandag. Bij de klasbak Cav zit het opnieuw allemaal goed: de vorm en het vertrouwen. Ook nu weer moest Jasper Philipsen tevreden zijn met de meest ondankbare plaats voor een spurter.