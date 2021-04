Vorige week maakte Dimitri Van den Bergh zijn opmerkelijke debuut in de Premier League. Na de eerste week staat ‘Dancing Dimi’ op een knappe tweede plaats. De pauzeweek brengt hij samen met zijn Truiense vriendin Evi Loyaerts door in Leicester, sinds eind maart hun nieuwe thuis. Maandag begint hij aan week 2 met de topper tegen John Clayton, leider in de tussenstand.