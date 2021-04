Paris Saint-Germain staat voor het tweede opeenvolgende jaar in de halve finales van de Champions League. Dat kostte de Parijzenaars wel bloed, zweet en tranen. Ondanks een resem uitstekende kansen was het bibberen tot de laatste minuut voor Neymar en Mbappé. Bayern München won met 0-1 dankzij een goal van Choupo-Moting, maar is uitgeschakeld na de 2-3-nederlaag uit de heenmatch.