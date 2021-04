Vaccinatiecentra Sint-Truiden en Borgloon stellen cijfers en werkingskosten bij

Sint-Truiden/Borgloon

In onze krant van maandag sprongen de lage cijfers voor de vaccinatiecentra van Sint-Truiden en Borgloon in het oog. Dinsdag bleek dat de centra de meest recente cijfers niet hadden doorgestuurd naar het Agentschap Zorg en Gezondheid. Die cijfers werden nu gecorrigeerd. Verder verschafte ook Probis, het consultancybedrijf dat de werking van beide centra ondersteunt , duidelijkheid over de financiële afspraken.