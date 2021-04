Noorse schansspringer Tande mag ziekenhuis verlaten na zware val en kunstmatige coma

De Noorse schansspringer Daniel-André Tande heeft het ziekenhuis in Oslo mogen verlaten. De 27-jarige Scandinaviër kwam op 25 maart zwaar ten val bij de wereldbekerwedstrijd schansspringen in het Sloveense Planica. Volgens de Noorse skifederatie voelt hij zich goed en heeft hij nu tijd en rust nodig om volledig te herstellen.

Tande werd na zijn crash met een helikopter naar een ziekenhuis in Ljubljana gebracht. Daar werd hij een aantal dagen in een kunstmatige coma gehouden. Nadat hij was ontwaakt en zelfstandig kon gaan ademen, verhuisde hij naar een kliniek in Oslo. Daar werd Tande onder meer behandeld aan een doorboorde long en een gebroken sleutelbeen.

Volgens coach Alexander Stöckl is de verwachting dat Tande geen blijvende schade aan zijn harde klap op de piste overhoudt.