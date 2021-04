Voormalig Frans international Djibril Cissé (39) gaat in de Amerikaanse vierde klasse spelen

Djibril Cissé heeft op zijn 39e een nieuwe club gevonden. De Franse aanvaller, zonder club sinds zijn vertrek bij de Italiaanse tweedeklasser LR Vicenza in juli 2019, gaat aan de slag bij PAO Chicago, een nieuw opgerichte club die uitkomt in de Amerikaanse vierde klasse.

De overstap naar PAO Chicago is er één met een emotionele waarde voor Cissé. De Fransman kwam tussen 2009 en 2011 uit voor het Griekse Panathinaikos en was daar erg succesvol met 55 goals in 89 wedstrijden. PAO Chicago werd recent opgericht door enkele Griekse fans van Panathinaikos die emigreerden naar de Verenigde Staten.

Voor Cissé is de uitstap naar de Verenigde Staten een nieuw avontuur in een turbulente voetbalcarrière. De 41-voudig Frans international was in het verleden onder meer actief voor Auxerre (1998-2004), Liverpool (2004-2006), Olympique Marseille (2006-2008), Sunderland (2008-2009), Panathinaikos (2009-2011), Lazio Roma (2011-2012) en Queens Park Rangers (2012-2013). Hij besloot zijn ‘eerste’ carrière bij Saint-Pierroise op het eiland Réunion. In oktober 2015 hing hij zijn schoenen een eerste keer aan de haak om juli 2017 een comeback te maken bij het Zwitserse Yverdon-Sport. Hij scoorde er in één seizoen in de Zwitserse derde klasse 24 goals in 29 matchen en vertrok vervolgens naar LR Vicenza, waar hij uiteindelijk geen enkel officieel duel zou spelen.