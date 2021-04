EK-KWALIFICATIE FINLAND - BELGIË 3-2

De Finnen treden in 2022 - voor het eerst - aan op het Europees Kampioenschap Futsal. De Belgen waren er zo graag bij geweest in Nederland, maar dat zal dan in de tribune zijn. Verdiend? Het verschil was minimaal. Dinsdag en eigenlijk in de hele campagne. Eén doelpuntje kwamen de Futsal Red Devils tekort.