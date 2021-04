Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL krijgt 50.000 doses met Chinees vaccin

De Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL kan duizenden spelers voor het begin van belangrijke toernooien gaan vaccineren. De overkoepelende federatie maakte dinsdag bekend dat het 50.000 doses met het vaccin tegen het coronavirus heeft ontvangen van de Chinese fabrikant Sinovac. Daarmee kunnen onder meer de deelnemers aan de komende Copa América (11 juni-10 juli in Argentinië en Colombia) worden ingeënt.

“De ontvangst van het vaccin is een goed en een belangrijk bericht. Het is een grote stap voorwaarts om de pandemie te kunnen overwinnen”, liet voorzitter Alejandro Dominguez in een mededeling weten.

Volgens de voorzitter van CONMEBOL worden de vaccins zowel aan de mannen- als de vrouwenteams in het Zuid-Amerikaanse voetbal ter beschikking gesteld.