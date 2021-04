El Kaouakibi kreeg 125.000 euro voor Mechels stadsfestival rond recht en rechtvaardigheid

Mechelen

Politica Sihame El Kaouakibi was de voorbije jaren niet alleen actief in Antwerpen en Brussel. Ook in Mechelen factureerde het Vlaams Parlementslid met haar consultingbedrijf A Woman’s View 125.000 euro voor twee projecten als onderdeel van een prestigieus stadsfestival rond recht en rechtvaardigheid. In die periode zetelde ze als expert ook in de raad van bestuur van de organisator, al was ze er amper aanwezig.