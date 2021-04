België grijpt naast ticket voor EK futsal na nederlaag tegen Finland

De Belgische nationale futsalploeg is er dinsdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor het EK 2022. Het team van Karim Bachar verloor in Vantaa met 3-2 van Finland en eindigde zo als derde in kwalificatiegroep 7. Bij de rust gaf het scorebord 0-0 aan.

In het rechtstreeks duel om de tweede plaats volstond een zege voor een EK-ticket, zowel voor België als voor Finland. Vroeg in de tweede helft opende Juhana Jyrkiäinen (23.) de score voor de Finnen. De Belgen speelden te slordig om de goed georganiseerde thuisploeg in de problemen te brengen. Tot Ibrahim Adnane (35.) toch een gaatje in de Finse defensie vond: 1-1. Maar de vreugde was van korte duur, want Iiro Vanha (35.) trapte de Finnen opnieuw op voorsprong. Panu Autio (36.) zorgde zelfs voor de 3-1. Diniz Pinheiro (37.) gaf de Belgen nog hoop, met een 3-3 gelijkspel zou België op de tweede plaats eindigen. Tot Leo met een rode kaart van het terrein werd gestuurd en België met een man minder het slot moest afwerken. Daarin hielden de Finnen stand.

Met 10 punten schaarde Finland zich bij de beste zes runner-ups die een ticket krijgen voor het EK van volgend jaar. België heeft 7 punten. De al geplaatste groepswinnaar Italië telt 12 punten en neemt het dinsdagavond op tegen het al uitgeschakelde Montenegro (3 ptn).

België hoopte zich voor de zesde keer te plaatsen voor een EK-eindronde. Ook op de voorbije twee EK’s ontbraken de Belgen, die op het eerste EK in 1996 brons behaalden. In 2014 werd het EK georganiseerd in Antwerpen. Toen was België automatisch gekwalificeerd als gastland. In 2010 was België er voor het laatst bij na een succesvolle kwalificatiecampagne.

Het EK vindt van 19 januari tot 6 februari 2022 plaats in Amsterdam en Groningen.