Vegetarische tapasschotels voor honden, cupcakes zonder suikers en vleestaarten zonder gluten. Dat ligt in de toonbank van de Hernse hondentraiteur Mariola Pellars. In haar vrije tijd bakte ze al voor haar hond Pino, omdat hij allergisch is aan gewone hondenvoeding, maar sinds kort is het ook officieel haar bijberoep. En het concept slaat aan bij de baasjes én hun honden.