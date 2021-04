Moskee hamert bij start ramadan op nut vaccinatie

De ramadan, de jaarlijkse vastenmaand voor de moslims, is door de coronamaatregelen voor het tweede jaar op rij in mineur gestart. Normaal gezien is het een maand van solidariteit waarin de moslims massaal naar hun moskee gaan om te bidden of na zonsondergang samenkomen voor het avondmaal. Gelukkig zijn er ondertussen de vaccins, dus de gemeenschap roept haar leden op om zich absoluut te laten inenten. Waarnemers in vaccinatiecentra zeggen de moslims te missen, maar de moskeevoorzitter van Heusden-Zolder spreekt dat tegen. Hij benadrukt dat ook zij hun verantwoordelijkheid nemen.