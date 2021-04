Bilzen/Hoeselt/Riemst

De politie Bilzen/Hoeselt/Riemst heeft de voorbije dagen weer heel wat coronaboetes moeten opstellen voor overtreders. Zo was er een feestje in Hoeselt en een illegale samenkomst in een bedrijfshal in Bilzen. “Ook wij willen terug naar het ‘normale leven’ dus wij controleren en vragen nog steeds respect voor de regels”, zeggen ze bij de politie.