Hasseltse dj herontdekte zichzelf in Valencia: “Je voelt de good vibes in mijn nieuwe single”

De man achter o.a. ‘Shine a Light’, ‘Come Back To Me’, ‘Sun Goes Down’en ‘Feels Like A River’, hits die ondertussen al miljoenen keren werden gestreamd en gedraaid door o.a. Dimitri Vegas & Like Mike en Martin Garrix, voelt zich duidelijk herboren. Dat het goed met hem gaat, bewijst hij met z’n nieuwe single ‘Rest of My Life’. “De Spaanse manier van leven is heel anders dan in België. Het gaat hier vooruit, maar je merkt wel dat de mensen hier ook tijd durven nemen om tot rust te komen. Dat laatste heb ik de eerste weken gedaan, waardoor ik mezelf helemaal heb gereset”, begint Kenn Colt het gesprek.

Net als bij velen van z’n collega’s mist Kenn het publiek en is het ondertussen al meer dan een jaar geleden dat hij nog eens draaide in de clubs of op de festivalpodia. “’Sun Goes Down’ deed het de voorbije zomer heel goed, maar ondertussen zaten we met gesloten clubs en geannuleerde festivals. Toen ik eind vorig jaar besliste om te verhuizen, had ik een sterk voorgevoel dat deze situatie nog een tijdje zou aanhouden. Een verhuis naar het buitenland stond al langer op het lijstje. Ik heb lang getwijfeld, maar finaal heb ik m’n knop omgedraaid en ben ik gesprongen. Tot nu toe was het één van m’n beste beslissingen, want in Valencia vond ik mezelf terug en tijdens dat proces is er enorm veel energie en creativiteit losgekomen.”

Dat heeft zich ondertussen vertaald in nieuwe muziek. “Met ‘Rest of My Life’ bewandel ik een nieuwe muziekstijl die netjes overgoten is met de vertrouwde, gesmaakte Kenn Colt-saus (lacht). Ik omschrijf het als ‘herkenbare easy-cruising music met een hoog zomergehalte’. Als je luistert, ervaar je de good vibes en als je je ogen sluit, zie je de zon voorbijkomen (lacht). Het is inderdaad een warme, positieve song die energie uitstraalt. In tegenstelling tot België is het hier bijna altijd mooi weer en ik sta nog steeds met verbazing te kijken wat warmte en zonnestralen doen met een mens. De meeste mensen die ik hier tegenkom, lopen rond met een big smile en als ik mijn Spaanse vrienden mag geloven, ervaar je hetzelfde gevoel als je luistert naar ‘Rest of My Life’. Ik hoop dat ik die track binnenkort mag draaien in de hippe Marina Beach Club. De eerste contacten zijn gelegd, dus nu is het afwachten en uitkijken naar het moment dat de clubs weer opengaan.”

Geen kuddedier

Sinds hij in Valencia woont, volgt Kenn Colt er wekelijks een paar avonden Spaanse les, een taal die hij zo snel mogelijk onder de knie wil krijgen. “Het is best pittig, maar we doen ons best, ook al zal het nog wel een tijdje duren voor het er vloeiend uitkomt (lacht). Spanjaarden hebben een rijke taal en als je als buitenlander moeite doet om die te spreken, merk je dat ze dat enorm waarderen. Omdat ze hier ook openstaan voor anderen, was het voor mij makkelijk om contacten te leggen, waardoor er nieuwe vriendschappen zijn ontstaan. Ik heb mij vooral moeten aanpassen aan het rustigere tempo en de levensstijl. De gejaagdheid en het rushen, maken plaats om af en toe stil te staan om te genieten van mooie dingen. Het is hier geen slow-life, maar eerder een bruisende midtempo vibe die je terugvindt in ‘Rest of My Life’, mijn nieuwste single. Het is een andere muziekstijl waarmee ik het publiek verras. Ik loop niet voorop, maar ik ben ook geen kuddedier. Ik steek liever m’n nek uit met iets nieuws”, zegt Kenn Colt.

Buitenland

Dat zijn muzikaal experimenteren loont en wordt gewaardeerd, bewijzen de eerste reacties van een aantal buitenlandse platenlabels en de duizenden streams die de song na een paar uur al realiseerde. “Ja, da’s bijzonder fijn en het zou mooi zijn als we vanuit Spanje ook de rest van de wereld kunnen aanvliegen. We liggen voor op schema, zeker als ik kijk naar wat ik de voorbije 3 maanden van hieruit al heb gerealiseerd. Ik heb grote stappen vooruit gezet en dan moet het uitgangsleven en de festivals nog terug beginnen. Dat belooft!”

De nieuwe single ‘Rest of My Life’ van Kenn Colt verscheen op zijn Feels Like Home Records-label en is nu digitaal beschikbaar.