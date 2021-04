JBC en Ava lanceren samen een verjaardagscollectie voor kinderen

Modeketen JBC en hobbywinkel Ava hebben de handen in elkaar geslagen om het verjaardagsfeest van je kinderen naar een hoger niveau te tillen. Die samenwerking resulteerde in een feestelijke modelijn en een reeks bijpassende party accessoires, die binnenkort te koop zijn in de shops van beide Belgische merken.

De collectie is opgesplitst in twee thema’s: in het ene staan flamingo’s centraal, het andere focust op jungle vibes met prints van olifanten, gorilla’s en leeuwen. In elke lijn vind je bekertjes, placemats, servetten, ballonnen en slingers om een ruimte naar keuze feestelijk aan te kleden.

Het feestvarken in kwestie kan zich volgens het thema aankleden met een bijpassend T-shirt en een kroon. Bij het hoofdaccessoire zit een set genummerde patches van 1 tot 8, zo kun je het jaar na jaar hergebruiken.

De collectie is beschikbaar in alle JBC en AVA winkels, alsook op beide webshops.