André Greipel stopt eind 2022 met wielrennen: “Ik neem geen nieuw contract meer aan”

De intussen 38-jarige Greipel maakte het nieuws bekend in de uitzending van ‘Der Tanz des Gorilla’, op de Saarländische Rundfunk, de publieke omroep in de Duitse deelstaat Saarland. “Ik wil niet meer op de fiets zitten zodra mijn leeftijd met een ‘4’ begint”, zei Greipel in de documentaire. “Ik wil dat nu al graag communiceren, zodat men mij geen nieuw contract zal aanbieden. Indien dat toch zou gebeuren, zal ik het niet aannemen.”

Greipel is dit jaar aan zijn tweede seizoen in Israëlische loondienst bezig. Zijn grootste successen kende hij in dienst van de Belgische Lotto-ploeg, waarvoor hij uitkwam tussen 2011 en 2018. Op zijn palmares staan onder meer 11 etappezeges in de Tour, 7 in de Giro en 4 in de Vuelta. In totaal boekte hij 156 profzeges. Zijn laatste overwinning dateert van januari 2019 in de Tropicale Amissa Bongo, een rittenkoers in Gabon.