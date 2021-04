Linde stippelt paaszoektocht uit voor haar dorpsgenootjes

“De wandeling start aan het Rojo-lokaal in Beek”, vertelt Linde enthousiast. “Op acht verschillende plekken heb ik een getekend paasei opgehangen. Je moet dan telkens een opdracht uitvoeren. Bij de eerste halte moet je bijvoorbeeld zelf een paasei in elkaar knutselen. Door de pijlen te volgen, kom je telkens bij de volgende opdracht uit. Je kan de paaszoektocht de hele vakantie doen in je eigen bubbel doen: over twee weken ruim ik alles weer netjes op.”