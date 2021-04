De eigenaar van een jachthond, die 24 jaar geleden spoorloos verdwenen was, weet eindelijk wat er met zijn hond is gebeurd. Opgepeuzeld door een alligator. De koperen halsband is teruggevonden in de maag van het roofdier. Samen met onder meer nog vier andere identificatieplaatjes van honden, een kogel, een ontsteking van een auto, en andere dierlijke restanten.