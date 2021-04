ROLAND GARROS

Er mogen dit jaar maar liefst 128 speelsters starten in de kwalificaties van Roland Garros in plaats van de oorspronkelijke 96. Bij de mannen was dit al het geval. Het Franse graveltornooi wil zo tennissters ondersteunen die financieel geraakt zijn door de coronacrisis. En dat is mogelijk goed nieuws voor Lara Salden (WTA 235) en Zizou Bergs (ATP 265).