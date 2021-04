De Vlaming en zijn voortuin: waarom niemand mag raken aan ‘het uitstalraam van wie we zijn’

In Lier moeten dertig gezinnen hun voortuinen ontdoen van klinkers en kiezels. De bewoners verzetten zich. Als minister Zuhal Demir overweegt verharde voortuinen in heel Vlaanderen te verbieden, is de reactie van de Vlaming dezelfde: raak niet aan mijn voortuin. Waar komt die innige relatie van de Vlaming met zijn voortuintje vandaan? En waarom doen we er zo beschermend over? “Onze voortuin is ons sociaal visitekaartje. Maar ook: we vinden dat de overheid zich niet moet bemoeien met wat we in en rond ons huis doen.”