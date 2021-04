Argentijnse tennisser Franco Feitt krijgt levenslange schorsing voor matchfixing

Het International Tennis Integrity Agency (ITIA) , een organisatie die corruptie in het tennis bestrijdt, heeft de Argentijn Franco Feitt dinsdag een levenslange schorsing opgelegd.

De 28-jarige Feitt gaf in een hoorzitting toe dat hij tussen 2014 en 2018 meerdere inbreuken op de regels tegen matchfixing heeft begaan. Hij wordt levenslang uit het tennis gebannen en moet een boete van 25.000 dollar betalen.

Feitt is geen hoogvlieger. Zijn beste enkelranking was nummer 920, in het dubbel 437.