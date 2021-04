Bijna 10.000 inwoners gevaccineerd in vaccinatiecentrum Sint-Truiden

Nieuwerkerken, Sint-Truiden en Gingelom hebben samen het vaccinatiecentrum op de Minderbroederssite in Sint-Truiden opgezet. Tot nu toe kregen al 9.961 inwoners uit deze 3 gemeenten een vaccin toegediend in dat vaccinatiecentrum, of in een lokaal woonzorgcentrum. Van de 56.059 inwoners in Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken zijn er 46.351 inwoners ouder dan 18 jaar. Omgerekend heeft dus 21,5% van de volwassenen al minstens één prik achter de rug. Halen we daar de cijfers voor de prioritaire groep van 65-plussers uit, dan zien we dat in Sint-Truiden 45,53% al een vaccin heeft gekregen, in Gingelom 42,45% en in Nieuwerkerken 41,27%. Deze week worden er 2.130 vaccins gezet, voornamelijk bij 71 t.e.m. 75- jarigen en bij zorgverleners. De week erna staan er dan 3.100 vaccinaties op de planning.

len