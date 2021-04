Hongerige beer dringt keuken binnen maar daar wacht hem een onaangename verrassing

Een hongerige beer drong afgelopen weekend het huis van een Amerikaanse vrouw binnen op zoek naar voedsel. Het roofdier wist de keuken te bereiken via een open deur, maar merkte tijdens zijn zoektocht niet op dat er nog iemand thuis was: twee kleine, oude honden. De trouwe viervoeters verloren echter geen tijd om de beer weg te jagen en stormden er keffend op af. “De beer liet een spoor van urine na op de trappen van die twee kleine, oude hondjes”, aldus bewoonster Deedee Mueller, die naar eigen zeggen wel vaker beren over de vloer krijgt.