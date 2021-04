Jadon Sancho haalt Europese clash met Manchester City niet, ook Reus en Hummels zijn twijfelgevallen bij Dortmund

Borussia Dortmund moet het woensdag in de terugwedstrijd van de kwartfinales in de Champions League tegen Manchester City zonder Jadon Sancho stellen. De Engelse spits is nog niet speelklaar na zijn spierblessure, zo bevestigde coach Edin Terzic daags voor de match.

Achter de namen van aanvoerder Marco Reus en de patron in de verdediging Mats Hummels staat nog een vraagteken. Zij werden zaterdag in het duel bij Stuttgart (2-3 winst) gewisseld. “Wij hebben enkele spelers die geraakt zijn. Het is nog wachten op de training van vanavond om te zien wie zal kunnen spelen”, aldus Terzic. “Mats Hummels en Marco Reus moesten zaterdag tijdens de match van het veld. Voor Jadon komt het te vroeg. Hij traint weer maar zal niet spelen. Het is belangrijk dat hij niet te snel hervat en dan misschien voor langere tijd uitvalt.”

Het Dortmund van Thorgan Hazard en Thomas Meunier moet tegen Kevin De Bruyne en Manchester City een 2-1 nederlaag uit de heenwedstrijd ophalen.